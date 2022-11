Gruppo Bauli, celebrato il Centenario dalla fondazione

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Gruppo Bauli compie 100 anni di bontà e celebra il traguardo

Anniversario storico per il Gruppo Bauli, che ha celebrato il Centenario dalla sua fondazione. Nella straordinaria cornice della Biblioteca Capitolare di Verona, luogo simbolo dell’impegno del Gruppo verso la propria comunità grazie al sostegno alla Fondazione Biblioteca Capitolare di Verona, il Presidente Michele Bauli ha raccontato la storia e il percorso di crescita del Gruppo e gli obiettivi per i prossimi 100 anni. In occasione dell’evento, ha inoltre avuto luogo la cerimonia dell’annullo del francobollo dedicato al Centenario del Gruppo Bauli, appartenente alla serie tematica “Le eccellenze del sistema produttivo ed economico” ed emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Michele Bauli, Presidente del Gruppo Bauli, ha commentato: “Avere l’opportunità di celebrare oggi questo traguardo così straordinario, mi rende particolarmente orgoglioso. Pensare che come azienda familiare abbiamo attraversato cento anni di storia italiana, testimoniando anche diversi momenti di grande difficoltà e contribuendo, nel nostro piccolo, a rendere il nostro Paese una vera e propria eccellenza nel mondo, non può che rendere me, così come tutta la famiglia Bauli, commosso e fiero".