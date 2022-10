Gruppo Cimbali festeggia 110 anni fra innovazione e sostenibilità

Gli scatti d'Affari

Gruppo Cimbali celebra i 110 anni dalla fondazione e i 10 anni del MUMAC

Il Gruppo Cimbali quest'anno festeggia una duplice ricorrenza: 110 anni dalla sua fondazione e contemporaneamente i 10 anni dalla nascita del MUMAC (il suo museo d’impresa) la più grande esposizione permanente dedicata alla storia, al mondo e alla cultura delle macchine professionali per il caffè espresso. Dal 1912, anno in cui è stata fondata, l'azienda è cresciuta e si è rafforzata, diventando la multinazionale che è oggi: un gruppo tra i principali produttori al mondo di macchine professionali per caffè espresso, con una capacità imprenditoriale caratterizzata dall’impegno costante per l’innovazione e per la sostenibilità. Già a partire dalla fine degli anni ’40, un’esportazione articolata ha permesso a Gruppo Cimbali di portare il caffè espresso in tutto mondo e scoprire altri mercati, altre culture, altre modalità di bere il caffè e di concepirlo. L’azienda si è organizzata in un sistema industriale performante ed efficace: 4 stabilimenti nel Nord Italia e 1 stabilimento in USA, 2 filiali commerciali in Italia e 11 filiali all’estero e una rete distributiva in oltre 100 paesi.

Maurizio Cimbali, Presidente dell’azienda e nipote del fondatore ha dichiarato: “La nostra lunga storia ci ha permesso di raccogliere un enorme bagaglio di esperienza nel settore, indispensabile per continuare ad alimentare nel tempo la curiosità e a sviluppare la capacità di visione. Solo l’innovazione però ci ha permesso di concretizzare i nostri progetti e crescere sul mercato. Oggi, questa innovazione non può prescindere dalle logiche della sostenibilità a 360°, ed è questo l’aspetto su cui Gruppo Cimbali continuerà ad investire”.