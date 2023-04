Gruppo FS, al via il progetto “Take Your Time – Polo Urbano”

Gli scatti d'Affari

Gruppo FS ha presentato, presso lo Scalo Farini di Milano, il nuovo progetto artistico “Take Your Time – Polo Urbano” per raccontare e reinterpretare, attraverso l’arte contemporanea, l’innovazione e la trasformazione dei nuovi quattro poli di business (Infrastrutture, Passeggeri, Logistica, Urbano) del Gruppo FS. I poli, lanciati con il piano industriale, e già operativi, hanno l’obiettivo di sviluppare un sistema di infrastrutture e di mobilità sempre più integrati e sostenibili a beneficio del Paese. “Take your time”, realizzato con il supporto del Gruppo Hdrà e del curatore artistico Renato Fontana, è stato presentato allo Scalo Farini da Luca Torchia, Chief Communication Officer del Gruppo FS Italiane, Umberto Lebruto, Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano, e da Renato Fontana.

Il CCO di Ferrovie dello Stato Italiane, Luca Torchia, ha commentato: "Take Your Time significa Prendi il tuo tempo, e noi prendiamo il nostro anche in questo caso restituendo qualcosa ai territori ove siamo presenti, valorizzandoli. All'ex Scalo Farini viene restituita la sua bellezza mediante un'arte nuova, quella dei giovani, per dimostrare la nostra vicinanza ai cittadini".

"E quale migliore linguaggio", ha sottolineato Umberto Lebruto, AD di FS Sistemi Urbani, "potrebbe essere utilizzato per capire cosa c'è dietro le quinte di un processo così complesso di rigenerazione, se non l'arte, forma riconosciuta a livello internazionale che può essere messa a servizio di tutti?".