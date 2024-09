Gruppo FS: presentati i nuovi collegamenti autunnali Espresso Langhe-Monferrato e Assisi

Gli scatti d'Affari

Gruppo FS, Treni Turistici Italiani: in arrivo i nuovi treni autunnali Espresso Langhe-Monferrato ed Espresso Assisi



Presso la stazione Roma Ostiense, FS Treni Turistici Italiani, società del Gruppo FS Italiane, ha presentato i suoi nuovi collegamenti autunnali: l'Espresso Langhe-Monferrato e l'Espresso Assisi. Alla cerimonia di lancio hanno partecipato figure di spicco come Tommaso Tanzilli, Presidente del Gruppo FS Italiane, Alessandro Vannini Scatoli, Presidente di FS Treni Turistici Italiani, e rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui Alberto Gatto, Sindaco di Alba, e vari assessori regionali.



I due nuovi treni offrono un’opportunità unica di esplorare l'Italia in modo lento e sostenibile, unendo la qualità del viaggio in treno con la scoperta di destinazioni ricche di storia, paesaggi incantevoli e prelibatezze gastronomiche. L’Espresso Assisi sarà operativo nei fine settimana dal 5 ottobre al 1º dicembre, con partenza da Roma Termini verso Assisi e fermate a Terni, Spoleto, Foligno e Spello. L’Espresso Langhe-Monferrato collegherà Roma a Alba con fermate a Nizza Monferrato e Asti, con partenze il 25 e il 31 ottobre e ritorni il 27 ottobre e il 3 novembre.



I passeggeri dell’Espresso Assisi potranno godere di salottini privati, mentre sull’Espresso Langhe-Monferrato sono disponibili carrozze letto per un riposo confortevole e privato. Inoltre, per il mese di ottobre, è possibile usufruire della tariffa "TTI Special" che offre uno sconto del 50% sui biglietti acquistati entro 48 ore dalla partenza.