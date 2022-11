Gruppo FS, RFI inaugura a Brescia un Infopoint dedicato ai cittadini

Gli scatti d'Affari

Gruppo FS: presentato a Brescia il nuovo Infopoint di RFI, dedicato ai cittadini che vogliono conoscere meglio i progetti attivi sul territorio

RFI (Rete Ferroviaria Italiana) ha inaugurato a Brescia un nuovo Infopoint, un centro informativo dedicato a tutti i cittadini che vogliono restare aggiornati sull’avanzamento dei progetti attivi sul territorio. Personale e tecnici specializzati saranno presenti nell’Infopoint di Brescia per tre giorni a settimana, pronti a informare i cittadini su tutti i benefici che le iniziative riusciranno a portare alla mobilità della rete lombarda e nazionale. Si parlerà quindi di opere strategiche, alcune delle quali finanziate anche con fondi PNRR, per un investimento complessivo di RFI superiore a 3,7 miliardi di euro.

Realizzato in collaborazione con di Italferr e CREW, il nuovo Infopoint è stato posizionato in corrispondenza del binario 1 della stazione di Brescia, vicino all’ingresso della fermata della metropolitana cittadina, così da poter essere raggiunto da quante più persone possibile. Il messaggio carico di speranza alla base dell'iniziativa, “Costruiamo il domani. Insieme”, dimostra l’impegno del Gruppo FS verso la promozione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile, in cui la condivisione e il coinvolgimento di chi vive quotidianamente il territorio acquisisce rinnovata centralità.