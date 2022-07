Gruppo Hera e Camst group, insieme da due anni per la sostenibilità

Gli scatti d'Affari

Gruppo Hera e Camst group, i numeri dopo due anni di partnership per l’economia circolare e lo sviluppo sostenibile

Il protocollo siglato da Gruppo Hera, tra le principali multiutility a livello nazionale e Camst group, azienda di ristorazione e facility services, può vantare ottimi risultati raggiunti dopo due anni: è da settembre 2020 infatti che le due realtà collaborano per promuovere l’economia circolare e la sostenibilità, in particolare con progetti volti a produrre biocombustibili dai rifiuti organici e dagli oli alimentari esausti, raccolti nei punti ristorazione Camst group.

Nel dettaglio, sono sette i punti di ristorazione Camst group coinvolti nel progetto pilota per la produzione di biocombustibile. Il rifiuto organico raccolto nell’arco del 2021 nei locali Camst group è stato conferito nell’impianto per la produzione di biometano di Sant’Agata Bolognese (BO), struttura all’avanguardia di Herambiente, la controllata del Gruppo leader nazionale nella gestione dei rifiuti. Dalle 421 tonnellate di rifiuti raccolti sono stati prodotti in un anno oltre 32 mila mc di biometano, quantitativo che consentirebbe a 23 auto di media cilindrata di percorrere in un anno circa 460 mila km (considerando una percorrenza media di 20 mila km/anno). Con questa produzione di biometano Camst group ha permesso di evitare il consumo di 25 tonnellate di petrolio equivalente e l’emissione di quasi 60 tonnellate di anidride carbonica, pari all’assorbimento generato da circa 3.000 piante di medio fusto. Per quanto riguarda invece il progetto relativo agli oli alimentari esausti, dai 62 punti di ristorazione Camst group nel 2021 sono state raccolte circa 20 tonnellate di olio che sono stati trasformati in quasi 23 mila litri di biocarburante idrogenato grazie alla partnership siglata da Hera con Eni.