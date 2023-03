Gruppo Vorwerk festeggia 140 anni di successi e innovazioni

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Gruppo Vorwerk celebra 140 anni: il successo globale dell’azienda leader mondiale nella vendita diretta di elettrodomestici di alta qualità

Il Gruppo Vorwerk, multinazionale tedesca nota in tutto il mondo per i suoi prodotti iconici Folletto e Bimby, celebra i 140 anni dalla sua fondazione. Nata nel 1883 nella valle del fiume Wupper come fabbrica di tappeti, dal 1929 Vorwerk si è focalizzata sulla produzione di elettrodomestici, introducendo in Germania, e poi in tutta Europa, il sistema della vendita diretta, la più importante pietra miliare nella sua storia.

Oggi Vorwerk è l’azienda numero uno nella vendita diretta in Europa ed è leader mondiale nella vendita diretta di elettrodomestici di alta qualità. Nel 2021, il Gruppo ha generato vendite per un totale di 3,4 miliardi di euro, stabilendo un nuovo record per l’azienda.

Il Gruppo deve il suo successo principalmente alle persone, che la sostengono attivamente con entusiasmo. La community Vorwerk è composta da 100.000 incaricati alla vendita, circa 9.000 dipendenti e milioni clienti in tutto il mondo. In Italia Vorwerk può contare su una forza vendita diretta numerosa, con oltre 20.000 tra team leader e incaricati Folletto e Bimby, e sui suoi 680 dipendenti tra la sede centrale di Milano e gli Uffici Commerciali distribuiti in tutta Italia.

“Una forza commerciale unica e un’azienda focalizzata sul supporto al loro lavoro quotidiano e alla soddisfazione dei nostri clienti”, ha commentato Jorge Lasheras, Direttore Generale di Vorwerk Italia. “La dimostrazione del prodotto crea momenti di magia e un legame duraturo tra le persone e, nel caso di Vorwerk, questo accade tutti i giorni in tutto il mondo. Perché quando le persone hanno l’opportunità di incontrarsi, si aprono mondi e opportunità. Per Vorwerk le persone vengono sempre per prime e la vendita diretta è, e sarà sempre, la ricetta aziendale per il successo” .