H&M: al via la nuova partnership con Rabanne

H&M, confermata la collaborazione con Rabanne: in arrivo la nuova collezione

La collaborazione Rabanne H&M unisce il design futuristico a un'artigianalità innovativa e si ispira alle leggendarie creazioni degli anni '60 del fondatore della maison Paco Rabanne, dal 2013 guidata dal direttore creativo Julien Dossena. La collezione Rabanne H&M porta lo stile rivoluzionario e da dancefloor in una nuova dimensione, fondendo le iconiche maglie metalliche e le scintillanti paillettes con un abbigliamento sportivo e sartoriale. La collezione, che comprende abbigliamento femminile, maschile, accessori e una capsule di home décor con H&M Home, sarà lanciata il 9 novembre 2023 in selezionati punti vendita H&M e online. In Italia sarà disponibile nei flagship store di Milano in Piazza Duomo, 25 e di Roma in via del Corso, 422.

I capi chiave della collezione donna includono due pezzi in rete metallica ispirati all’archivio Rabanne e abiti con paillettes a specchio, in chiffon decorati di strass e in jersey con stampa leopardata. Nella collezione uomo abiti argento, gilet in rete metallica e luxury loungewear. Per quanto riguarda gli accessori, le iconiche borse di Rabanne in paillettes e rete metallica sono protagoniste, insieme a stivali in stile western e ciabatte da piscina con paillettes. La capsule H&M HOME mixa arredi in metallo di grande effetto con accessori scultorei. La collezione è stata realizzata con tessuti di alta qualità progettati per durare nel tempo, come la pelle e la lana per gli accessori, capispalla, abiti e maglieria. Per la prima volta sia per H&M che per Rabanne, gli iconici capi in maglia metallica della maison sono stati realizzati in metallo riciclato e i capi impreziositi da paillettes in PET riciclato e strass in vetro riciclato, frutto di mesi di sviluppo.