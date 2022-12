Huawei, annunciato il lancio del progetto ‘Tech by Her’

Gli scatti d'Affari

Huawei presenta ‘Tech by Her’, il nuovo programma che mira a promuovere la leadership femminile nel mondo digitale

Huawei ha annunciato il lancio di ‘Tech by Her’, il nuovo programma che nasce con l’obiettivo di promuovere la leadership femminile nel mondo della tecnologia attraverso una serie di iniziative sviluppate insieme a diversi partner locali. In sinergia il programma ‘Women Plus’, promosso da Fabi Saad, ideatrice della omonima app “Mulheres Positivas”, e grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi di Bari, l’iniziativa globale di Huawei parte in Italia grazie alla sponsorizzazione di un progetto di studio sul divario digitale delle donne nel Mezzogiorno. Lo scopo è aiutare le comunità a intraprendere azioni concrete basate sui dati raccolti e proporre modelli positivi di leadership femminile in grado di incoraggiare una maggiore partecipazione delle donne al mondo ICT e all’economia digitale.

“Il divario di genere nel mondo digitale è una sfida che dobbiamo affrontare se non vogliamo che la rapida digitalizzazione della nostra società finisca per esacerbare le disuguaglianze già esistenti anziché ridurle”, ha dichiarato Wilson Wang, CEO di Huawei Italia. “Per vincere tale sfida, dobbiamo prima di tutto rimuovere le barriere di sistema per creare condizioni di parità per le donne; in secondo luogo, dovremmo sfatare lo stereotipo secondo cui le donne non sono portate per le materie STEM e la tecnologia, fornendo dei nuovi modelli di riferimento; infine, bisogna offrire loro le competenze di cui hanno bisogno per partecipare e distinguersi nel settore digitale”.