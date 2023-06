Hub PwC di Monza, ottenuta la certificazione WELL Gold

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. PwC, l'Hub di Monza supera la prova benessere e ottiene la certificazione WELL Gold L'Hub territoriale di PwC Italia a Monza ha ottenuto la certificazione WELL Gold dell'International WELL Building Institute (IWBI), la public benefit corporation statunitense che si occupa di valutare e certificare le condizioni di salute e benessere mentale di chi occupa determinati ambienti e luoghi di lavoro. L'Hub è stato inaugurato nel 2021 e concepito come uno spazio polifunzionale da 800 mq al servizio dei clienti e delle persone di PwC, con 84 postazioni, salottini per riunioni e un innovativo Experience Centre per la realizzazione di progetti speciali e conferenze. Per ottenere la certificazione WELL Gold nello spazio di Monza, PwC si è sottoposta volontariamente a un iter di verifica in loco delle specifiche scelte effettuate in fase di progettazione, i protocolli operativi e le policies aziendali, con il controllo sui parametri di qualità dell'aria e del programma di manutenzione, la misurazione delle portate d'aria e il rispetto di tutti i requisiti presentati per la candidatura. La certificazione deve essere rinnovata su base triennale; ciò rappresenta un grande incentivo per PwC per essere sempre all'avanguardia rispetto agli standard di qualità dell'ambiente di lavoro e in linea con i valori della firm "Care" and "Make a difference".