Hyundai, al via la nuova campagna “Let Hyundai power your world”

Hyundai, on-air dal 9 ottobre la nuova campagna di brand: focus su elettrificazione, innovazione e sostenibilità a prova di futuro

Hyundai ha presentato la nuova campagna di brand, on air in Italia da domenica 9 ottobre, "Let Hyundai power your world", che racconta, attraverso un semplice meccanismo narrativo, come Hyundai “Non ti porta solo da un punto A a un punto B, dal presente al futuro”, dalle tecnologie di oggi, come l’elettrificazione, alle più rivoluzionarie soluzioni di mobilità, come la guida autonoma. Hyundai mostra, attraverso una serie di nuove creatività, la visione sul futuro della mobilità: andare oltre la costruzione di auto, nella costante ricerca di innovazione orientata al progresso collettivo e alla sostenibilità. La nuova produzione interpreta la missione di Hyundai, Progress for Humanity: semplificare la vita delle persone e migliorarla, grazie alla diffusione di tecnologie sempre all’avanguardia e sostenibili.

La creatività è costruita su tre cardini principali: Elettrificazione, Tecnologia e innovazione, Sostenibilità, gli stessi pilastri fondamentali per realizzare il Progress for Humanity. L’inedita produzione rappresenta il terzo capitolo della campagna Progress, nata per raccontare nel tempo la crescita del brand, la visione sul futuro e la trasformazione di Hyundai da Costruttore a fornitore di soluzioni di mobilità intelligente.

“Questo terzo capitolo della campagna di comunicazione Progress si concentra sulla leadership di Hyundai nei campi dell’elettrificazione, della tecnologia e innovazione, e della sostenibilità”, commenta Andreas-Christoph Hofmann, Vicepresidente Marketing e Prodotto di Hyundai Europa. “Vogliamo mostrare ai clienti di oggi e domani la nostra competenza in questi ambiti e l’impegno per diventare un brand capace di sviluppare un legame di profonda fiducia con chi lo sceglie. È così che realizziamo la nostra vision Progress for Humanity, portando alle persone soluzioni a prova di futuro, intelligenti e sostenibili per la mobilità, e non solo”.