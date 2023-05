IKN, chiusa la 10ª edizione di Italy Insurance Forum

Gli scatti d'Affari

IKN, Italy Insurance Forum: in occasione della Main Conference sono stati premiati i vincitori degli Italy Insurance Awards

Si è conclusa la decima edizione di Italy Insurance Forum, l’evento di riferimento per la filiera assicurativa che riunisce Manager, Compagnie, Insurtech e Broker che quest’anno si sono confrontati principalmente sulle strategie volte a contrastare gli effetti delle dinamiche inflattive e della crisi energetica sulla supply chain e sulle possibilità offerte da Open ed Embedded Insurance. Italy Insurance Forum ha registrato numeri importanti, con la presenza di circa 850 partecipanti, di cui 500 nella Main Conference, 135 speaker, 47 sponsor, 11 InsurTech a confermare il ruolo determinante che l’evento occupa nell’offerta convegnistica italiana, in termini di rispettabilità, approfondimento, networking e competenza dei protagonisti coinvolti.

L’appuntamento si è sviluppato in tre tappe – l’Insurtech Village, l’Executive Summit, e la Main Conference – con l’obiettivo sia di stimolare il confronto fra i diversi player del settore in modo continuativo, sia di esaminare i temi più caldi di questo periodo di forte trasformazione del mondo assicurativo. La digitalizzazione dei processi, la gestione dei dati, l’introduzione di nuove tecnologie e l’AI sono temi che hanno acceso il dibattito tra gli speaker e particolarmente catturato l’attenzione della platea. Si aggiungono poi gli impatti che hanno avuto i criteri ESG sulla creazione e distribuzione dei prodotti assicurativi: ne emerge tanto Environmental, niente Social e poca Governance.

A chiusura dell’evento si è svolta la premiazione dell’edizione numero sette degli Italy Insurance Awards, un riconoscimento rivolto alle compagnie assicurative, ai broker, agli agenti e alle bancassurance per stimolare l’adozione di approcci innovativi in un settore in continua evoluzione.