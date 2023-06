iliad, lanciato un progetto a sostegno della formazione universitaria

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. iliad, nasce il progetto di lungo periodo "iliadship" per la formazione delle giovani generazioni Prosegue il piano di investimenti in educazione di iliad con la costituzione di iliadship, il progetto di lungo termine che guarda al mondo della formazione universitaria con un approccio innovativo e disruptive. A partire da quest’anno, iliad, insieme al suo Advisory Board, selezionerà ogni anno una classe di 10 studenti tra neolaureati triennali che si iscrivono a corsi di laurea magistrale e iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico. La classe sarà formata da 6 giovani universitari che intendono proseguire gli studi nelle materie S.T.E.M., 2 in Scienze sociali e 2 in Arts & Literature.



Ogni studente potrà beneficiare di un percorso biennale che prevede: una borsa di studio di 15.000 euro, un tutor scelto fra i dipendenti dell’azienda, un mentore scelto tra i componenti dell’Advisory Board, un percorso di formazione con dei workshop comuni, un’esperienza formativa di gruppo sul tema “le connessioni del futuro e il futuro delle connessioni”, un tirocinio extra-curriculare. Come nello spirito di tutti gli investimenti di iliad, anche iliadship guarda al lungo periodo: il programma, infatti, durerà almeno dieci anni, con un investimento per più di un milione di euro. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery Iscriviti alla newsletter