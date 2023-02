Inclusione sociale, BPER Banca punta sui giovani

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Inclusione sociale, BPER Banca presenta il progetto "Present4Future"

È stato presentato presso la Casa Internazionale delle Donne di Roma “Present4Future”, il progetto di inclusione sociale dedicato a ragazzi e ragazze, italiani e stranieri, tra i 14 e i 24 anni. Il progetto, ideato da BPER Banca insieme a Fondazione Gruppo Abele, intende favorire l’inclusione sociale dei giovani attraverso il dialogo intergenerazionale e iniziative territoriali per migliorare la qualità della vita nei contesti di appartenenza. Present4Future è uno degli obiettivi inseriti all’interno del Piano Industriale 2022-2025 di BPER Banca a impatto sociale positivo, avviato attraverso un’analisi di contesto sulle condizioni di carattere sociale, culturale ed educativo all’interno delle città di Roma, Milano, Torino, Palermo, Napoli e Genova.

La Presidente di BPER Banca, Flavia Mazzarella, ha commentato così l’avvio della partnership con il Gruppo Abele: “Nel confermare una forte attenzione allo sviluppo di tutto il territorio nazionale e nel riconoscere come crescita non solo gli aspetti di natura economica, ma anche quelli connessi alle dinamiche sociali, culturali e alla partecipazione attiva alla società civile, BPER Banca ha progettato ‘Present4Future’ in partnership con il Gruppo Abele, una delle ONLUS che vanta la maggiore esperienza in Italia. La formazione, l’educazione, la promozione della partecipazione dei giovani, specialmente i più fragili, sono attività fondamentali per porre le basi per la costruzione di un futuro migliore. E BPER Banca, anche in questi percorsi, vuole essere parte attiva e attore primario”.