InnoTrans, riparte la manifestazione fieristica dedicata ai trasporti

Innotrans, al via a Berlino la tredicesima edizione della manifestazione fieristica dedicata alla tecnologia ferroviaria e dei trasporti

Riparte, dopo i rinvii a causa della crisi pandemica, la tredicesima edizione della manifestazione fieristica dedicata alla tecnologia ferroviaria e dei trasporti, Innotrans. Nei padiglioni della Fiera di Berlino con 2.834 espositori da 56 paesi e 124 veicoli nell’area espositiva esterna, saranno infatti presenti carri, carrozze, tram e treni che risponderanno al claim “The Future of Mobility in Times of Climate Change”. Con oltre 3.500 metri lineari di binari, InnoTrans presenta la nuova generazione di veicoli ferroviari nell’Outdoor Display più esclusivo del mondo. Inoltre, nel Bus Display vengono presentati gli innovativi bus elettrici in azione che offrono una visione futura del trasporto passeggeri, compresi i più recenti sistemi di infrastrutture di ricarica.

A presentare le proposte innovative del settore, dal 20 al 23 saranno presenti per l’Italia, con nuovi treni sempre più green, autobus alimentati a idrogeno e sistemi tecnologicamente avanzati per la logistica, il Gruppo FS Italiane che porterà il nuovo treno regionale ibrido Blues, progettato e costruito da Hitachi Rail per Trenitalia e i nuovi treni regionali di Netinera (secondo operatore del trasporto pubblico locale tedesco).

Sul fronte del trasporto merci e logistica, TX Logistik AG (Gruppo Mercitalia) presenterà la terza generazione della tecnologia NiKRASA, la soluzione che consente di caricare facilmente su rotaia anche i semirimorchi che non possono essere alzati con la gru per favorire, ulteriormente, l’intermodalità gomma - ferro. Tra i treni vi saranno quelli di Siemens, con il Mireo Plus nelle versioni a batterie e a idrogeno, Stadler che si presenta nelle rispettive categorie con i FLIRT Akku e H2, Alstom con il Coradia Stream a due piani e Newag con il bimodale Impuls2hybrid.

