Insurance Summit, un ruolo decisivo per l'industria assicurativa

Gli scatti d'Affari

Insurance Summit 2022, a Villa Miani si discute del ruolo del settore assicurativo nel contesto geopolitico attuale

ANIA ha organizzato la seconda edizione dell'Insurance Summit, tenutosi ieri a Roma nella cornice di Villa Miani. L'evento si è concentrato quest'anno sul tema "From pandemic to warflation: a key role for the insurance industry" e ha visto la presenza, tra gli altri, della Presidente di ANIA Maria Bianca Farina, del Commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni e di Fabio Cerchiai, Presidente di FeBAF. L'economia mondiale sta attraversando un periodo caratterizzato da forti squilibri: pandemia, conflitto russo-ucraino, caro prezzi, transizione energetica e digitale, pressioni inflazionistiche gravano anche sul mondo delle assicurazioni. L'industria assicurativa, però, può giocare un ruolo importante nel favorire il miglioramento dello scenario, rafforzando la resilienza della società e promuovendo con i suoi investimenti lo sviluppo economico.

"Quello che stiamo vivendo non è solo un momento di grandi trasformazioni, ma di continui mutamenti del quadro economico, finanziario, industriale e dunque anche sociale, che procedono, peraltro, per strappi inattesi e improvvisi e dalle conseguenze spesso profonde. Per l’industria assicurativa, così focalizzata nel creare valore nel lungo periodo per le comunità dei nostri stakeholder, questa è una sfida che ha bisogno di essere letta e interpretata con attenzione perché le nostre imprese possano rispondere nel migliore dei modi alle aspettative dei clienti, dei risparmiatori, degli investitori e della crescita del nostro Paese nel suo complesso" ha commentato Maria Bianca Farina, Presidente di ANIA.