JTI, arriva in Italia l'innovativo dispositivo Ploom X

JTI presenta Ploom X, il nuovo device a tabacco riscaldato con tiri illimitati

JTI ha lanciato, presso il Creo Experience Studios di Milano, l'innovativo dispositivo a tabacco riscaldato Ploom X, che tra pochi giorni farà il suo ingresso nel mercato italiano. A intervenire nel corso dell'evento per approfondire potenzialità e caratteristiche di Ploom X, Didier Ellena, Presidente e Amministratore Delegato di JTI Italia, Giacomo Merli, Marketing Director e Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs & Communication Director. In particolare, il prodotto è reso unico rispetto alla concorrenza dal sistema di riscaldamento HeatFlow che garantisce un rilascio di nicotina uniforme e permette dunque un'esperienza di consumo continua, insieme alla miscela. Il dispositivo è compatto e offre 5 minuti di sessione con tiri illimitati e con una sola ricarica si arriva a ben 23 utilizzi, elemento assolutamente unico sul mercato.

Didier Ellena, AD di JTI, ha commentato: "Ploom X, il nuovo device di JTI, è frutto di anni di studio, test e innovazioni volti a garantire un'esperienza unica ai consumatori. Questo oggetto dal design accattivante, dal Giappone, alla California, ora arriva in Italia e per realizzarlo ci siamo posti una domanda: come regalare la migliore esperienza possibile ai nostri consumatori. La nostra risposta? Un'altissima qualità. Possiamo quindi dare il benvenuto alla nuova generazione di Ploom, un dispositivo leggero, performante, studiato specificatamente sulle esperienze del consumatore".

JTI ha scelto l'Italia come primo Paese dell'Unione Europea per il lancio del suo esclusivo device, frutto di un lungo studio approfondito e attento, rivolto al futuro. La scelta non è casuale: "Siamo cresciuti tantissimo negli ultimi anni in questo Paese, oggi la nostra azienda è il secondo player all'interno dell'industria italiana del tabacco e investiamo con successo".