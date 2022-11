Just Eat: i risultati della 'Mappa del cibo a domicilio in Italia'

Gli scatti d'Affari

Just Eat, presentati i risultati della Mappa del cibo a domicilio in Italia 2022

Just Eat ha presentato i risultati della nuova edizione della Mappa del cibo a domicilio in Italia, in cui fa il punto sul mercato del digital food delivery e sulla sua evoluzione nel Paese, tra tradizione e innovazione, abitudini di consumo consolidate e nuove tendenze. Il settore rappresenta oggi il 44% del mercato alimentare online e genera un valore di 1,8 miliardi di euro. La spinta è dovuta anche all’incremento della capillarità del servizio, ad oggi accessibile al 71% della popolazione tra grandi centri urbani e province. Nella sesta edizione della Mappa, Just Eat svela le cucine e i piatti più amati, le abitudini del nostro Paese e i nuovi trend nel mondo del food delivery. Grazie alla collaborazione con WGSN, istituto di ricerca sulle tendenze dei consumi, Just Eat ha rivelato anche i nuovi driver che guidano le scelte in fatto di food delivery a livello globale, e ha indagato, in collaborazione con BVA Doxa, la risposta degli italiani a questi nuovi trend.

Daniele Contini, Country Manager di Just Eat in Italia, ha commentato: “Il digital food delivery è arrivato in Italia oltre dieci anni fa con Just Eat, che ha deciso di portare questo nuovo mercato nel nostro Paese, e siamo fieri di poter constatare come nel tempo si sia evoluto tanto da diventare un servizio essenziale sia per i consumatori, che sempre di più trovano nel cibo a domicilio la risposta per arricchire e valorizzare i propri momenti speciali, sia per i ristoranti, che cercano di diversificare il proprio business. Oggi, infatti, Just Eat è presente nel 100% dei capoluoghi di Provincia e serve l’80% della popolazione italiana, collaborando con oltre 28mila Ristoranti Partner sulla piattaforma, che raccoglie un’ampia proposta di cucina italiana e internazionale rappresentata sia da grandi catene sia da ristoranti indipendenti. Il nostro obiettivo, a partire dal 2023, sarà quello di sviluppare soluzioni tecnologiche innovative, volte a rispondere alle esigenze mutevoli dei nostri stakeholder”.