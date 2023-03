La Ireland Week torna a Milano per raccontare la cultura irlandese

Gli scatti d'Affari

Ireland Week, al via la seconda edizione a Milano dal 12 al 19 marzo 2023

Dopo il successo dello scorso anno, Turismo Irlandese sceglie nuovamente la città di Milano per organizzare la seconda edizione della Ireland Week che si svolgerà dal 12 al 19 marzo 2023 durante la settimana di San Patrizio, ricorrenza celebrata in tutto il mondo. La settimana irlandese si conferma un appuntamento ufficiale nel denso palinsesto degli eventi milanesi e l’iniziativa, patrocinata dal Comune di Milano e dall’Ambasciata di Irlanda in Italia, farà diventare irlandese un po’ tutta la città con un programma straordinario che conta oltre 50 appuntamenti, di cui molti gratuiti.

Alla base del format culturale della Ireland Week, il desiderio di mettere in scena l’Irlanda nelle sue diverse forme ed espressioni culturali, attraverso un palinsesto di eventi pensato per raggiungere il grande pubblico. Protagoniste della manifestazione saranno musica, letteratura, danza, proiezioni cinematografiche, tradizioni, gastronomia, divertimento, sport gaelici e un’attenzione alla sostenibilità, per un viaggio “virtuale” in Irlanda, tra i luoghi simbolo della cultura milanese come l’Anteo Palazzo del Cinema e Rizzoli Galleria.