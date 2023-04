Lime, presentata la bicicletta elettrica Gen4 a Milano

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Lime, arriva a Milano la nuova bicicletta Gen4 con un investimento da 3,2 milioni di euro

Lime, leader mondiale della micromobilità elettrica condivisa, ha lanciato a Milano la sua bicicletta a pedalata assistita di ultima generazione, la Gen4. Lime, infatti, ha reso disponibile una flotta di 2000 biciclette, a complemento dei 750 monopattini già presenti in città. L’aggiornamento della propria offerta di biciclette nel capoluogo meneghino grazie alla nuova generazione di veicoli rappresenta, per Lime, un investimento di 3,2 milioni di euro.

La scelta di sostituire la propria flotta arriva in risposta a una domanda di biciclette elettriche in continua crescita da parte dei residenti: nel gennaio 2023 Lime ha infatti registrato un aumento del 40% delle corse anno su anno, un risultato che va di pari passo con lo sviluppo delle infrastrutture per le piste ciclabili in città. Per questo motivo, Milano è stata la sesta città scelta da Lime a beneficiare del passaggio alla Gen4, facendo seguito a Parigi, Londra, Roma, Washington e Sydney.

A livello globale, il 2022 è stato il primo anno completo di profittabilità e il miglior anno di sempre per Lime, prima società di veicoli in sharing a raggiungere questo obiettivo. Il lancio della nuova flotta rappresenta un’ulteriore pietra miliare nell’impegno aziendale per l’innovazione e la sostenibilità e per incoraggiare i cittadini milanesi a favorire una mobilità a zero emissioni, segnando al tempo stesso un ulteriore salto di qualità per l’intero settore della micromobilità.