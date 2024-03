Longevity inaugura a Milano "The Longevity Kitchen Bar, Bistrot & Fine Dining"

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Longevity: apre a Milano "The Longevity Kitchen Bar, Bistrot & Fine Dining", un nuovo format innovativo di healthy food L'importanza di nutrire il corpo e la mente nel costante rispetto del pianeta trova eco nel contesto della cucina contemporanea, sottolineando un imprescindibile bisogno di riconnettersi con la propria natura intrinseca e con l'ambiente circostante per riscoprire un equilibrio tra salute, benessere mentale e sostenibilità: è da questa attualissima premessa e dall'approfondimento degli studi sulla longevità che inaugura a Milano The Longevity Kitchen Bar, Bistrot & Fine Dining, espressione enogastronomica dell'ampio ed articolato ecosistema del Gruppo Longevity. Un nuovo format innovativo di healthy food che trova la sua fonte di ispirazione nelle Blue Zone, cinque aree geografiche nel mondo caratterizzate da longevità e benessere olistico. Ricette, sapori e super alimenti tipici di Sardegna, Italia, Loma Linda, California, Nicoya, Costarica, Ikaria, Grecia e Okinawa, Giappone sono al centro della speciale proposta culinaria del Bistrot studiata da medici, nutrizionisti e chef esperti per dar vita ad un'esperienza gastronomica che va oltre il semplice piacere del palato, abbracciando la salute e la sostenibilità come pilastri fondamentali per il benessere fisico e mentale. "Alcuni dei nove segreti della Longevità emersi dalle ricerche sul campo vertono proprio sullo stare a tavola e sulle abitudini alimentari, penso per esempio al controllo della sazietà, alla connessione con la propria cerchia di affetti o all'assunzione consapevole e moderata di specifici ingredienti. La cucina diventa un veicolo per una rinnovata connessione con il corpo, non solo fornendo nutrienti essenziali ma anche considerando l'impatto generale sulla salute e sul pianeta: in questa prospettiva, il piacere del cibo si fonde armoniosamente con la consapevolezza del suo impatto sulla salute mentale e fisica dell'individuo, oltre che sul benessere dell'ecosistema. La nostra riflessione, anche imprenditoriale, è stata perciò quella di continuare a promuovere il messaggio di benessere diffuso alla base di Longevity e di sviluppare un progetto gastronomico facilmente esportabile e che possa inoltre sensibilizzare con piccoli e semplici accorgimenti il pubblico verso il tema della cura di sé, passando anche per un momento di gioia e convivialità quale lo stare a tavola", ha dichiarato Luigi Caterino, CEO di Longevity.