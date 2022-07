Maire Tecnimont, Fondazione Evolve lancia l'ingegneria umanistica

Gli scatti d'Affari

Maire Tecnimont, Fondazione Evolve accompagna gli “ingegneri umanisti” fra antropologia, sostenibilità e AI

Economia circolare, arte e cultura: temi di un dibattito che prende le mosse dalla tappa milanese della mostra “Second Life: tutto torna”, concorso dedicato alle opere di giovani artisti che scelgono di interrogare la loro vena creativa sul rapporto con la sostenibilità. A discuterne, presso la Fondazione Evolve di Maire Tecnimont, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Raffaele Cattaneo, Assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Alberto Irace, AD Alia Servizi Ambientali, Fabrizio Di Amato, Presidente della Fondazione Evolve Maire Tecnimont e del Gruppo Maire Tecnimont e rappresentanti del mondo dell’arte quali Marco Meneguzzo, docente di storia dell’Arte all'Accademia di Brera e curatore della mostra, l’artista Pietro Ruffo e il Direttore Generale della Fondazione Evolve Ilaria Catastini. La Fondazione Evolve, nata nel 2021, si pone l'obiettivo di accompagnare la formazione degli “ingegneri umanisti” del domani, figure in grado di contribuire al percorso di evoluzione dell’umanità fornendo soluzioni tecnologiche di eccellenza, ispirate ai progressi tecnologici e dell’intelligenza artificiale e in grado di interpretare i bisogni sociali, etici e ambientali nell’era della transizione energetica e della digitalizzazione.

“È la riscoperta di quell’ingegno tutto italiano che ha lasciato segni tanto preziosi nel mondo e che tiene insieme visione, cultura, intelletto, spirito imprenditoriale” dichiara il Presidente di Maire Tecnimont Fabrizio Di Amato, anche Presidente della Fondazione.

Raffaele Cattaneo, Assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia ha commentato: “La transizione ecologica e la sfida della circolarità richiedono un’adeguata antropologia che porta nuovamente a chiedersi il 'per chi' viene fatta una azione, un impianto, un prodotto. L’ingegno non può essere fine a sé stesso ma deve sempre avere come orizzonte il 'ben-essere' dell’uomo”.