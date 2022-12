MartinoRossi, pubblicato il primo Bilancio di Sostenibilità

Gli scatti d'Affari

MartinoRossi, primo Bilancio di Sostenibilità: al centro crescita sostenibile, innovazione, ricerca in agricoltura e giovani

MartinoRossi, azienda fondata agli inizi degli anni ’50 e specializzata nella produzione di ingredienti, semilavorati e prodotti funzionali da cereali e legumi senza glutine, allergeni e OGM provenienti da filiera controllata 100% italiana, ha pubblicato il suo primo Bilancio di Sostenibilità. Redatto su base volontaria in conformità ai GRI Sustainability Reporting Standard definiti dal Global Reporting Initiative (GRI), il documento mette a disposizione degli stakeholder una rendicontazione esaustiva e trasparente dei risultati conseguiti dall’Azienda nell’esercizio 2021 e degli avanzamenti nei progetti in via di sviluppo in chiave di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. I dati che emergono testimoniano la costante crescita dell’azienda, un forte orientamento alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Come emerge dai dati, si registrano più di 15.000 ettari in filiera totalmente controllata e 500 aziende agricole partner di filiera, 2 nuove linee di confezionamento altamente automatizzate, 2 moderni stabilimenti per 150.000 mq di superficie, 86 dipendenti, più di 1.100 referenze in catalogo tra farine customizzate, ingredienti funzionali, mix free from e prodotti confezionati, una sede logistica negli USA e oltre 600 industrie alimentari e clienti serviti in tutto il mondo.

“Presentare il nostro primo Bilancio di Sostenibilità mi rende estremamente orgoglioso e grato. Orgoglioso perché i numeri rendicontati ci confermano nuovamente qualcosa di cui eravamo già certi, ovvero di essere sulla strada giusta, di produrre cibo di qualità cercando sempre di ridurre il più possibile il nostro impatto sull’ambiente e di essere all’altezza di affrontare, nel nostro piccolo, le grandi sfide che attendono tutti noi: coltivare alimenti sani in modo sostenibile per una popolazione in costante crescita. Grato perché nessuno di questi risultati sarebbe stato raggiunto senza la passione, la competenza e l’impegno delle nostre persone: i nostri dipendenti, i nostri fornitori, le Università e i Partner con cui collaboriamo per la ricerca e anche i nostri clienti che, scegliendoci, ci spronano giorno dopo giorno a fare meglio”, ha dichiarato Stefano Rossi, Amministratore Delegato di MartinoRossi.