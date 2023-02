Milano, alla Bocconi la prima edizione del Festival del Management

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

L’Università Bocconi ospita la prima edizione del Festival del Management: focus sui giovani, salute e sostenibilità

Il Campus milanese dell’Università Bocconi si è trasformato nella sede ufficiale del primo “Festival del Management”, un evento inclusivo e innovativo che ha aperto al pubblico dal 3 al 4 febbraio 2023. Organizzato dalla Società Italiana di Management Sima, che rappresenta la Società scientifica dei docenti di management italiani, l'evento ha dedicato due giorni alla scienza del management come insieme di saperi e risorse manageriali orientati a ispirare il futuro, indirizzando i comportamenti collettivi all’innovazione, al cambiamento strategico e al miglioramento della qualità della vita e del benessere delle popolazioni.

Grande attenzione è stata dedicata a questioni di rilevanza assoluta per lo sviluppo economico e civile del nostro Paese, come il contrasto allo sviluppo delle mafie nell’economia, l’organizzazione manageriale dei servizi per la tutela della salute pubblica, la transizione energetica e lo sviluppo sostenibile del territorio e delle comunità. L’obiettivo generale è quello di riuscire a diffondere e alimentare la cultura del management come valore condiviso e come strumento per guidare e supportare la crescita del Paese, nell’ottica di migliorare la qualità della vita e renderla più sicura e più completa.

Ampio spazio è stato dato anche al retail e all'innovazione giovane, come dimostra la premiazione del “Think Tank” Retailing (4 febbraio) coordinata da Sandro Castaldo, professore Bocconi ed ex presidente di Sima, che ha dichiarato: "Fare management vuol dire riflettere sulla complessità dei fenomeni economici, sociali e umani per sperimentare con coraggio, creatività e pragmatismo soluzioni innovative. Il compito è assumere decisioni e mettere in pratica azioni per la gestione di persone, risorse e processi in ambienti complessi e in condizione di incertezza”.