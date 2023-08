Millefiori® Milano, una vasta gamma di fragranze per casa e in vacanza

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Millefiori® Milano personalizza i viaggi in auto con i diffusori di fragranze Moveo e Mini Moveo

Millefiori® Milano ha pensato a coloro che, anche in vacanza, non vogliono rinunciare alla loro fragranza preferita, accompagnandoli durante il tragitto e nei giorni lontano da casa. Millefiori® Milano propone una vasta gamma di fragranze dedicate sia ai profumatori per auto, sia ai diffusori compatti e pratici, facilmente utilizzabili in viaggio e trasportabili in valigia, per non rinunciare mai alla personalizzazione di ogni ambiente, sia a casa che in viaggio. Moveo e Mini Moveo, la sua versione più piccola, sono diffusori di fragranza compatti portatili e ricaricabili con USB, perfetti da mettere in valigia. Con una diffusione discreta, rilasciano una delicata nebulizzazione profumata in diverse modalità di funzionamento. Da utilizzare direttamente con le fragranze dedicate, senza necessità di aggiungere acqua.

Progettati da Millefiori® Milano per piccoli spazi, per essere utilizzati quando si è fuori casa, per l’ufficio o per essere portati in vacanza. Dotati di luce LED che cambia colore in base alle diverse modalità di diffusione della fragranza, Moveo e Mini Moveo Millefiori® Milano creano atmosfera e arricchiscono in qualsiasi spazio vengano utilizzati.