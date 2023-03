Mobile World Congress: torna a Barcellona la fiera del tech

Gli scatti d'Affari

Mobile World Congress, riparte la fiera mondiale della tecnologia a Barcellona organizzata dal GSMA

Torna a Barcellona, fino al 2 marzo, la più grande e influente fiera mondiale della tecnologia che ospiterà 2000 espositor e oltre 300 relatori. Organizzata da GSMA, il Mobile World Congress giunge alla sua diciassettesima edizione per dare spazio ai rappresentanti dell’ecosistema mobile globale e non solo, al fine di conoscere e costruire insieme il futuro delle connessioni.

Mats Granryd, Direttore Generale di GSMA, durante il discorso inaugurale, invita tutti gli attori del settore a partecipare attivamente in quanto “non c'è mai stato un momento più entusiasmante e gratificante per essere coinvolti in questo settore”.

Oltre agli attesi annunci da parte di produttori di telefonia mobile, si attende l’analisi sul futuro dell’industria. Tra le novità presentate, inoltre, il nuovo spazio dedicato e aperto a tutti che metterà in mostra il potenziale delle tecnologie nei settori della salute, sostenibilità, retail, sports, mobilità, intrattenimento e robotica.