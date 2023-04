Olidata riammessa a Piazza Affari sul mercato Euronext di Milano

Gli scatti d'Affari

Olidata torna in Borsa Italiana: con il nuovo Piano strategico pronti a cogliere le sfide della Transizione Digitale

Olidata, azienda storica del settore ICT in Italia, è stata riammessa da Borsa Italiana alle negoziazioni sul mercato Euronext di Milano, dopo il via libera della Consob avvenuto a seguito del deposito del prospetto informativo. Nel 2022 Olidata ha cambiato socio di maggioranza, trovando in Cristiano Rufini l’imprenditore che ha condotto la società all'operazione necessaria per la riammissione alle negoziazioni.

La riammissione è stata preceduta dalla tradizionale cerimonia del “suono della campanella” che segnala l’ammissione in Borsa. Il rientro alle negoziazioni arriva dopo sette anni, durante i quali il titolo è stato sospeso. Si apre così una nuova prospettiva industriale e strategica per uno dei brand che ha fatto la storia dell’industria tecnologica italiana.

Con l’avvio del nuovo percorso industriale, Olidata si pone come Innovation Partner per i clienti, con l’obiettivo di accompagnarli nel processo di transizione digitale in cui è impegnato il Paese, offrendo servizi di consulenza tecnologica e integrazione di sistemi attraverso soluzioni all’avanguardia nei settori Big Data&Analytics, Cyber Security, Artificial Intelligence, Internet of Things, Software Development e ICT Infrastructure.