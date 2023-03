OneDay Group, annunciata l'estensione del congedo di paternità

Gli scatti d'Affari

OneDay Group estende il congedo di paternità a un mese per tutti i team member

OneDay Group, Business & Community Builder focalizzato sul mettere al centro le nuove generazioni, annuncia l'estensione del congedo di paternità ad un mese per tutti i suoi team member. L’estensione del congedo sarà retribuito al 100% come le ferie, e va ad aggiungersi ai 10 giorni previsti dalla legge italiana introdotta nel 2022. Il contributo viene esteso ovviamente anche in caso di coppie omogenitoriali e sarà utilizzabile sia alla nascita di un figlio, sia in caso di adozioni.

Oltre all’introduzione di un piano welfare destinato ai neo genitori (€300 euro al mese fino al terzo anno d’età del figlio, per un totale di €10.800 di contributo), questa nuova iniziativa rappresenta un importante passo nella promozione della conciliazione vita-lavoro e del sostegno alle famiglie in un periodo così delicato e importante come quello dell’arrivo di un bambino, come spiega Betty Pagnin, People & Culture Director di OneDay Group: “Stiamo facendo un percorso importante, in cui cerchiamo di raggiungere passo dopo passo un sistema sempre più solido in cui i lavoratori possano trovare maggior sostegno in un momento importante come quello dell’arrivo di un figlio. Abbiamo cominciato nel 2018, con il bonus di 10.800 euro per i primi tre anni del bambino; in seguito abbiamo aggiunto il sesto mese di maternità retribuito al 100%, in linea con le linee guida dell'OMS che raccomandano l'allattamento fino al compimento del sesto mese di vita del bambino. Oggi siamo felici di annunciare l'integrazione di questo nuovo tassello nell'ambito della flessibilità in OneDay: un mese di congedo per i neo-papà, per una genitorialità sempre più condivisa”.