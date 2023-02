Opinion leader 4 future, nasce l’Osservatorio di Almed e Credem

Gli scatti d'Affari

Opinion leader 4 future, al via l'Osservatorio Almed e Credem: punto di riferimento per la società informativa su argomenti centrali nella formazione dell’opinione pubblica

Dall’iniziativa Opinion Leader 4 Future, lanciata dalle media relations di Credem, tra i principali gruppi bancari nazionali e tra i più solidi a livello europeo, e Almed, Alta Scuola in Media, comunicazione e spettacolo dell’Università Cattolica, prenderà avvio dal 1° marzo 2023 l’Osservatorio Opinion Leader 4 Future - Credem e Università Cattolica che svilupperà il lavoro svolto da Opinion Leader 4 Future e vedrà la rinnovata collaborazione tra le due istituzioni. In continuità con quanto realizzato, l’Osservatorio si pone come punto di riferimento per la società informativa su argomenti altamente rilevanti nella formazione dell’opinione pubblica e nelle scelte di vita delle persone come salute, ambiente, educazione, innovazione tecnologica e coesione sociale.

Fausto Colombo, prorettore dell’Università Cattolica con delega alle attività di comunicazione e promozione dell’immagine dell’Ateneo, ha commentato: “Il progetto condotto con Credem sul tema dell’influenza e l’iniziativa di monitoraggio dei processi comunicativi che prenderà l’avvio il prossimo marzo declina questo impegno sul fronte della terza missione, mettendo a disposizione degli operatori della comunicazione, dei policy maker e dei cittadini saperi, strumenti e buone pratiche per contrastare le fake news e sostenere una migliore consapevolezza ed educazione informativa”.

“Per noi fare banca non significa solo occuparsi della tutela dei risparmi e dei progetti delle famiglie e delle imprese, ma anche contribuire al miglioramento della collettività. Nel caso specifico, un progetto come questo, alimenta il dibattito virtuoso e costruttivo sui processi informativi e sui temi che riguardano trasversalmente la vita delle persone come la salute, la sostenibilità e la finanza personale, solo per citarne alcuni. La partecipazione, l’interesse e le interazioni stimolate dal lavoro di ricerca condotto dall’Università Cattolica negli ultimi anni ci hanno sempre più convinti della validità del percorso comune che abbiamo avviato. Siamo certi che questo nuovo passo avanti sarà una nuova storia di successo e l’Osservatorio che abbiamo lanciato nel 2023 diverrà un punto di riferimento per chiunque voglia accrescere le proprie competenze e conoscenze dei processi di informazione e creazione delle opinioni”, ha dichiarato Lucio Igino Zanon di Valgiurata, presidente Credem.