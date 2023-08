Original Marines, presentata la nuova campagna Fall Winter 2023/24

Gli scatti d'Affari

Original Marines, lanciata la campagna Fall Winter 2023/24 tra estetica ricercata e storytelling

L’estetica ricercata e l’innata capacità di storytelling di Original Marines sono alla base della nuova campagna Fall Winter 2023/24. Il racconto di un’amicizia destinata a durare per sempre è inserita nel contesto più ampio dell'Italian Essence, su cui il brand si sta focalizzando già da diverse stagioni, che sottolinea il forte legame con il territorio di appartenenza, l’Italia. Sentimenti puri come la felicità, lo stupore, la spontaneità e legami autentici come l’amicizia sono al centro della nuova campagna Original Marines, ideata in collaborazione con Arkage. La campagna pone l’accento sui bambini, sulle loro espressioni, sulla loro personalità che traspare e diviene elemento concreto e sul modo in cui rivelano sé stessi attraverso i capi firmati Original Marines, rappresentazione concreta di stile ed eleganza. Accanto alle immagini anche il fashion film “Forever, Together”, che evoca il viaggio, la natura e la bellezza. Un viaggio che ci porta alla scoperta della felicità, dell'amicizia tra i bambini, duratura e indissolubile. Un valore che supera tempo e distanze, raccontato in location tutte italiane, tra Milano e le sponde del lago di Como, per mettere in risalto ancora una volta l’Italian Essence del brand.

"Lo storytelling della nuova campagna di comunicazione ruota intorno ai sentimenti veri, alle emozioni pure" dichiara Rocco Rella, Marketing, E-Commerce & International Sales Director di Original Marines. "Crediamo che ogni bambino sia straordinario, a ogni età, con il suo carattere e con il suo modo di esprimersi. Amicizia, stupore, allegria sono i punti focali della nostra comunicazione che ci permettono di entrare in sintonia con i nostri clienti e di creare una connessione autentica".