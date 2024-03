Parmacotto Group apre a Lugano il primo format retail ‘Parmacotto Selection’

Gli scatti d'Affari

Parmacotto Group: inaugurato a Lugano il nuovo concept store 'Parmacotto Selection' Un altro passo importante nel percorso di sviluppo e innovazione di Parmacotto Group, è il nuovo concept store "Parmacotto Selection", il primo di diversi punti vendita dedicati, che vedranno la loro realizzazione in più città nel corso dei prossimi anni. La prima apertura, dell'importante progetto Retail, avviene nel centro di Lugano in partnership con la catena di grandi magazzini svizzeri Manor. Il nuovo concept store prevede un'offerta esclusiva, dedicata a chi è alla ricerca di sapori unici e desidera condividere il piacere dell'eccellenza, in versione grab & go. Dai sapori e dalle caratteristiche uniche dei salumi di "Parmacotto Selection", nasce una nuova esperienza di gusto: una collezione di panini gourmet, creata dall'insieme di salumi di alta qualità e un panificato dalla straordinaria croccantezza e fragranza. Gli abbinamenti sono ideati grazie alla straordinaria maestria dello chef stellato Andrea Ribaldone, per impreziosire il connubio tra territorio e alta qualità delle materie prime. Crudité, I Ham, La Strana Coppia, Le Roi, Toast & Roll, Felino & Friends, Il Vitellone, Duetto, Mortadella Fusion, Il Principe, sono l'esclusiva proposta di panini gourmet disponibili nel nuovo format retail di Lugano. "Questo primo format retail "Parmacotto Selection", inaugurato nel centro di Lugano, è la realizzazione di uno degli obiettivi tracciati nella nostra mission che parla di tradizione, di valori di marca e della volontà di promuovere come Gruppo l'eccellenza e la cultura del food italiano in tutto il mondo. Questo progetto rappresenta solo un esempio del percorso che vogliamo portare avanti non solo in Svizzera ma in altre città del mondo, dove abbiamo in previsione di aprire nuovi concept store per diventare sempre di più un brand globale", ha affermato Andrea Schivazappa, CEO Parmacotto Group.