Pasqua Vigneti e Cantine chiude il 2021 con un fatturato di 63 mln di euro

Pasqua Vigneti e Cantine, il brand wine veronese chiude il 2021 superando i risultati pre-pandemia

asqua Vigneti e Cantine chiude il 2021 con un giro d’affari consolidato di 63 milioni di euro, in crescita del 14% rispetto all’anno precedente e del 4% in confronto al 2019. È quanto annunciato questa settimana dall’azienda veronese, che supera i risultati pre-pandemia e si conferma tra i brand wine italiani più performanti a livello di export (89,6%).

“Il 2021 è stato un anno importantissimo per noi, che ha confermato la solidità della nostra azienda e della sua visione - ha spiegato il Presidente Umberto Pasqua -. Il know-how maturato e consolidato in quasi 100 anni di storia ci permette di continuare a investire in etichette di fascia alta. Nel 2022 vogliamo proseguire lungo questo solco, valorizzando l’eccezionalità del terroir della Valpolicella attraverso i nostri vini, con codici stilistici sempre nuovi e mai banali”.

“I nostri investimenti e progetti di premiumizzazione - ha aggiunto l’Amministratore Delegato Riccardo Pasqua - sono visibili in tutti i mercati a partire dall’Italia, ma anche in tutti i mercati strategici in cui l’azienda è presente: in Europa i prodotti premium rappresentano il 59% del totale, con margini quadruplicati rispetto a 7 anni fa e crescita del 13% sul 2020; in Asia, nonostante un’incidenza più contenuta (43%) si registra la crescita maggiore (7 volte rispetto al 2014); i ricavi totali Americas del 2021 (con vini posizionati a scaffale oltre i 15.99 $) sono raddoppiati se confrontati a 7 anni fa, in crescita del 9% rispetto al 2020”.