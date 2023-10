Pfizer, tumore al seno e sessualità: arriva la campagna "Parlarne si può"

Gli scatti d'Affari

Pfizer: al via la campagna "La voce dell'intimità; Sessualità e tumore metastatico al seno: parlarne si può" Sono circa 37 mila le donne che convivono oggi in Italia con un tumore al seno metastatico. Tra i tanti aspetti che le accomunano, uno è rappresentato dalle problematiche psicologiche e fisiologiche che riguardano la sfera dell'intimità e che mettono in discussione il rapporto con il proprio corpo, con la femminilità e con l'immagine che hanno di sé. In questo scenario, Pfizer, impegnata nel miglioramento della salute e del benessere delle persone con storia tumore, ha scelto di promuovere proprio nel mese di ottobre, dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la campagna "La voce dell'intimità | Sessualità e tumore al seno: parlarne si può", con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza e fare informazione sul tema della sessualità nelle donne con tumore al seno metastatico. "L'attenzione alla persona e alle sue esigenze caratterizza fortemente l'impegno di Pfizer in Oncologia", ha commentato Biagio Oppi, External Communicaons Director di Pfizer in Italia, "e si concretizza in primis nella ricerca e nello sviluppo di farmaci efficaci e sicuri. Prendersi cura della persona però per noi significa anche promuovere progetti e iniziative, in collaborazione con tutti gli interlocutori (medici, istituzioni, associazioni pazienti), che possano accompagnare i percorsi dei pazienti e dei caregiver e siano una risposta ai loro bisogni". La campagna ha al suo centro un video con protagoniste due pazienti con storie diverse, un team multidisciplinare di esperti: Prof. Michelino De Laurentiis (Direttore U.O.C. Oncologia Medica Senologica Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale di Napoli), Dot. Fedro Alessandro Peccatori (Direttore dell'Unità Fertilità e Procreazione IEO di Milano) e Dottoressa Gabriella De Benedetta (PsicologoPsicoterapeuta UOSC Ematologia Oncologica Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale Napoli), e l'attrice e regista Claudia Gerini come guida del dialogo tra i diversi interlocutori. "La voce dell'intimità. Sessualità e tumore metastatico: parlarne si può" verrà veicolata a partire dal 13 ottobre sui canali social Facebook, LinkedIn, YouTube di Pfizer Italia. Alla campagna video seguiranno poi due eventi a porte chiuse a Milano e Roma, rispettivamente il 25 e il 31 ottobre.