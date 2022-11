Piemmeti presenta la 17esima edizione di Oil&nonOil

Gli scatti d'Affari

Piemmeti: al via Oil&nonOil 2022, la manifestazione dedicata alla filiera dei Carburanti e della Mobilità sostenibile

Si è tenuta a Roma la conferenza stampa di inaugurazione della 17esima edizione di Oil&nonOil, la tre giorni dedicata al futuro della filiera distributiva dei Carburanti e della Mobilità sostenibile organizzata da Piemmeti. Oil&nonOil è l’unica manifestazione italiana diretta agli operatori della filiera distributiva dei carburanti, in programma in fiera a Verona dal 16 al 18 novembre. Quest’anno, saranno 116 gli espositori provenienti da tutta Italia a partecipare all’evento, che punta a diventare l’occasione di dibattito sui grandi temi legati alla questione energetica tra tutti i settori facenti parte della filiera. La fiera desidera, infatti, avviare un processo partecipativo che metta in evidenza l’importanza strategica del mantenimento della competitività sul mercato e la possibilità di scandire un percorso che valorizzi il giusto rapporto tra tempi e obiettivi climatici, dettato dal Green New Deal europeo.

Giovanni Mantovani, presidente di Piemmeti, ha dichiarato: “L’industria dei carburanti, della logistica e della rete di distribuzione dei prodotti petroliferi rappresenta un pilastro di competitività nazionale in Europa e nel mondo. Di fronte alle sfide poste dal piano Next Generation EU e dal PNRR, Oil&nonOil offre il suo contributo, coinvolgendo in un dibattito pubblico aperto e informato gli operatori e le associazioni categoria, veri ‘carpentieri’ della transizione energetica già in corso”.

"Con 116 espositori presenti, tra cui le migliori aziende del comparto, Oil&nonOil ritorna con una formula rinnovata, caratterizzata da una grande attenzione alla comunicazione, da uno sguardo sempre più curioso verso l’innovazione e da un nuovo calendario, che dal 2023 vedrà la fiera diventare biennale", ha commentato Raul Barbieri, Direttore Generale di Piemmeti.