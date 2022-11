Premio EY 2022, Matteo Bruno Lunelli è il Vincitore Nazionale

Gli scatti d'Affari

Premio EY - L’imprenditore dell’Anno 2022: Gruppo Lunelli riceve il riconoscimento più importante come Vincitore Nazionale

Si è tenuta a Palazzo Mezzanotte a Milano la XXV edizione del Premio EY, il prestigioso riconoscimento riservato a imprenditori italiani alla guida di aziende con un fatturato di almeno 40 milioni di euro che sono riuscite a rinnovarsi contribuendo in modo significativo alla crescita economica, ambientale e sociale del Paese, dimostrando coraggio, innovazione e trasformazione in un periodo caratterizzato da importanti sfide e continui cambiamenti. Matteo Bruno Lunelli, Amministratore Delegato del Gruppo Lunelli, è il Vincitore Nazionale della XXV edizione del Premio EY L’Imprenditore dell’Anno per l’impegno nel portare l’eccellenza italiana in tutto il mondo affrontando il percorso di crescita di un’impresa familiare e radicata nel territorio, con coraggio e costante impegno nella ricerca della qualità e della cura per il dettaglio, valorizzando al meglio i talenti tra tradizione, innovazione e sostenibilità.

Massimiliano Vercellotti, EY Italy Assurance Leader e Responsabile del Premio EY L’Imprenditore dell’Anno, dichiara: “Sono onorato di essere qui per celebrare l’eccellenza dell’imprenditoria italiana e in particolare delle imprenditrici e imprenditori che, nonostante uno scenario internazionale complesso, ogni giorno affrontano sfide trasformandole in opportunità di crescita grazie al proprio coraggio, capacità di innovazione e di trasformazione. Proprio quest’anno il Premio EY L’Imprenditore dell’Anno assume un significato ancora più speciale in occasione della sua 25esima edizione. Un premio che ha raccontato un pezzo della storia imprenditoriale italiana e che ancora oggi, dopo anni segnati dalla pandemia e dall’attuale crisi geopolitica, racconta di imprese che stanno dimostrando la propria eccellenza, resilienza e capacità di trasformazione”.