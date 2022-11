Premio Rapallo 2022: BPER Banca presenta le finaliste

Gli scatti d'Affari

Premio Rapallo BPER Banca 2022, selezionate le terne delle scrittrici finaliste

Con una conferenza stampa tenutasi presso la Sala Trasparenza – Regione Liguria, sono state presentate le terne delle scrittrici finaliste in gara per il Premio Rapallo BPER Banca 2022, dedicato alle migliori autrici italiane nell’ambito della narrativa e della saggistica. Tra i 123 libri candidati, la giuria ha selezionato per la sezione narrativa Gaja Cenciarelli con “Domani interrogo” (Marsilio Editori), Francesca Maccani con “Le donne dell'Acquasanta” (Rizzoli) ed Elvira Seminara con “Diavoli di sabbia” (Einaudi). Per la sezione saggistica, Daniela Brogi con “Lo spazio delle donne” (Einaudi), Maura Gancitano con “Specchio delle mie brame” (Einaudi) e Bianca Pitzorno con “Donna con libro” (Salani).

“L’alto profilo e l’originalità delle opere selezionate testimoniano il contributo che il Premio Rapallo BPER Banca offre alla valorizzazione dell’universo femminile e del suo insostituibile apporto allo sviluppo della cultura e della società. Siamo orgogliosi di essere partner di iniziative culturali che contribuiscono alla promozione di un territorio di straordinaria bellezza e alla creazione di un futuro più equo ed inclusivo”, ha affermato Matteo Bigarelli, Direttore Generale di Banca Carige Gruppo BPER Banca.