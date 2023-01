Premio Valori d’Impresa, Ebhardt vince la 2^ edizione

Gli scatti d'Affari

Premio Valori d’Impresa, vince Tommaso Ebhardt con il libro “Leonardo Del Vecchio”

Con il libro “Leonardo Del Vecchio”, Tommaso Ebhardt vince la 2^ edizione del Premio Valori d’Impresa, il premio letterario di Confindustria Veneto Est - Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso, nato dalla volontà di valorizzare e promuovere la forte connessione esistente tra industria e cultura, esaltando le migliori narrazioni d’impresa e del lavoro. Durante la cerimonia sono stati premiati anche i vincitori degli altri riconoscimenti previsti da Confindustria Veneto Est: per la sezione “Visioni d’Impresa”, dedicata a progetti aziendali del territorio, è stato premiato il Lanificio Bottoli, in gara con il cortometraggio artistico “La tela di Penelope”. A moderare l’evento conclusivo del premio organizzato da Confindustria Veneto Est con la collaborazione e il patrocinio di CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia e con il contributo di Umana, è stato Auro Palomba, CEO e fondatore di Community, nonché Segretario del Premio.

Leopoldo Destro, Presidente di Confindustria Veneto Est e della Giuria del Premio ha dichiarato: “Congratulazioni a Tommaso Ebhardt per averci raccontato in maniera intelligente la storia di uno dei più grandi imprenditori del nostro tempo, al Lanificio Bottoli e agli altri finalisti che con il loro esempio testimoniano le migliori narrazioni d’impresa. Complimenti di cuore anche agli studenti dell’Università di Ferrara Francesco Pretini e Pietro Suppiej per la loro tesi di laurea sul settore serico. Anche quest’anno abbiamo raccolto tantissime opere, testimonianze e storie in cui il denominatore comune che abbiamo riscontrato, insieme a tutta la Giuria del Premio che ancora una volta ringrazio, è la conferma del valore e del patrimonio che rappresentano per il nostro territorio e tutto il Paese”.