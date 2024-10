Prevenzione cardiovascolare, Novartis: al via la nuova campagna "Da Quore a Cuore"

Gli scatti d'Affari

Novartis lancia la campagna "Da Quore a Cuore", per sensibilizzare sulla prevenzione degli eventi cardiovascolari



Novartis ha presentato la nuova campagna di comunicazione "Da Quore a Cuore", che punta a sensibilizzare il pubblico sull'importanza della prevenzione e della corretta gestione post-evento cardiovascolare. Patrocinata dall'Associazione Italiana Scompensati Cardiaci (AISC) e dalla Fondazione Italiana per il Cuore (FIPC), l'iniziativa si rivolge principalmente a chi è più soggetto a malattie cardiovascolari aterosclerotiche (perché ha già vissuto episodi come infarto o ictus, per via della familiarità o a causa di altri fattori), con l'obiettivo di ridurre il rischio di recidive attraverso l'aderenza alle terapie raccomandate e uno stile di vita sano.

Fulcro della campagna, il cui testimonial è il campione olimpico Antonio Rossi, è il gioco di parole "quore", scritto appositamente con la "Q" per simboleggiare l'errore e richiamare l'attenzione sugli sbagli che si possono commettere nella gestione della propria salute cardiovascolare. Secondo i dati presentati, meno del 50% dei pazienti con ipercolesterolemia segue correttamente le terapie prescritte. Un aspetto centrale - come è emerso nel corso dell'incontro odierno - è dunque l’alfabetizzazione sanitaria, ovvero la capacità del paziente di comprendere pienamente le proprie condizioni, i trattamenti necessari e l'importanza di avere sane abitudini.



"Da oltre 40 anni continuiamo a mettere la scienza e le tecnologie più avanzate al servizio della salute, sviluppando nuove soluzioni terapeutiche per le patologie cardiovascolari. Continua il nostro impegno nella prevenzione secondaria", commenta Paola Coco, CSO & Medical Affairs Head, Novartis Italia, "offrendo il supporto e le risorse necessarie per affrontare le sfide che seguono un evento cardiaco. Insieme a professionisti sanitari, Istituzioni e Associazioni pazienti, vogliamo aiutare le persone a vivere una vita più lunga e sana, garantendo che nessun cuore smetta di battere prematuramente".



