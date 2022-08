Red Bull Cliff Diving, l'iconica World Series fa tappa allo Stari Most

Gli scatti d'Affari

Red Bull Cliff Diving torna sul ponte Stari Most con un evento legato alla tradizione locale

A Mostar, in Bosnia–Erzegovina, sta per iniziare la seconda parte della stagione 2022 della Red Bull Cliff Diving World Series, presso il suggestivo ponte Stari Most. Settima volta per la World Series su questa iconica location patrimonio dell'UNESCO, che vedrà gli atleti esibirsi da una piattaforma con un nuovo design ispirato alla tradizione locale. Dal 2009 la Red Bull Cliff Diving World Series offre uno spettacolo incomparabile di tuffi da grandi altezze, mettendo in luce i migliori atleti di questo sport e i talenti più promettenti. La World Series è ospitata in luoghi eccezionali, dove gli atleti si tuffano da rocce, ponti storici o vicino a cascate, garantendo la responsabilità ambientale e promuovendo l’importanza di atteggiamenti sostenibili a supporto del nostro pianeta. Colpi di scena e momenti imprevedibili caratterizzeranno la tappa di Mostar che, dal 2017 al 2019, è stata sempre la penultima della stagione: un momento cruciale in cui la pressione può cambiare le sorti della gara e determinare la vittoria. Nel 2021 è stato un tuffo realizzato direttamente dal ponte e la pioggia battente ad aggiungere ulteriore adrenalina alla competizione. In onore alla lunga tradizione locale di tuffi, domani, giovedì 25 agosto, sia gli uomini che le donne eseguiranno un tuffo dai 21 metri del ponte Stari Most, e si tufferanno dalla piattaforma per la Dive Intermediate e gli Optional Round di venerdì e sabato.

Tre i giorni di gare, tre le vittorie conquistate qui da Gary Hunt e tre i potenziali podi consecutivi per Rhiannan Iffland: Mostar sarà ancora una volta teatro di incredibili duelli all'ultimo tuffo. Dopo la tappa in Bosnia–Erzegovina, sarà la Svizzera ad ospitare a Sisikon la World Series l’11 settembre e a seguire, il 18 settembre, la tanto attesa tappa italiana di Polignano a Mare (anticipata di una settimana a causa delle elezioni).