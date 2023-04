Red Bull Cliff Diving World Series: il calendario della competizione

Gli scatti d'Affari

Red Bull Cliff Diving World Series ’23: 7 tappe e 3 inedite location per la nuova stagione della competizione

Sette località mozzafiato in tutto il mondo attendono l’élite dei tuffi da grandi altezze per la quattordicesima stagione della Red Bull Cliff Diving World Series, che si concluderà ad Auckland in Nuova Zelanda con la tappa numero novantanove della spettacolare competizione internazionale. Gli atleti, provenienti da 17 Paesi, si tufferanno come di consueto dalla piattaforma di 27 metri (uomini) e 21 metri (donne), raggiungendo gli 85 km orari di velocità nei soli 3 secondi di caduta libera verso l’acqua, senza alcuna protezione se non la propria preparazione tecnica e concentrazione mentale.

Occhi puntati sui talenti emergenti, che hanno già dimostrato di voler conquistare il titolo, pronti a dare battaglia. I 24 migliori high diver del mondo sono motivati a dare il massimo in un calendario che combina il conosciuto con il nuovo, e che ha tutte le carte in regola per riservare grandi sorprese.

Nel dettaglio, le tre nuove località saranno, oltre ad Auckland (Nuova Zelanda), Takachiho (Giappone) e Stoccolma, capitale della Svezia. Per la seconda stagione consecutiva, Boston sarà nuovamente la tappa di apertura della Red Bull Cliff Diving World Series. La finale mondiale della stagione 2023 si svolgerà a Auckland in Nuova Zelanda, dove il vincitore e la vincitrice solleveranno il tanto ambito trofeo King Kahekili.