RFI, Chivasso: rinnovata la storica passerella pedonale della stazione

La storica passerella pedonale della stazione di Chivasso è completamente rinnovata. L'apertura al pubblico è avvenuta ieri mercoledì 30 agosto alla presenza dell'Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco, Claudio Castello, e dei referenti di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) rappresentati da Daniele Mari, responsabile della Direzione Infrastrutture del Piemonte. La nuova opera realizzata da RFI, che sovrasta la linea ferroviaria Torino-Milano, riveste una notevole importanza logistica per la città, permettendo un più agevole collegamento tra via Caluso e via Clara. L'investimento complessivo per l'opera è di circa 2,5 milioni di euro. La passerella metallica è stata radicalmente rinnovata e adeguata agli standard di sicurezza di RFI con l'aggiunta di un nuovo pilastro in corrispondenza dell'area dello scalo ferroviario, lato via Caluso, e dotata di moderni impianti di illuminazione Led. Durante i lavori, che nei mesi scorsi hanno richiesto anche la sospensione della circolazione ferroviaria, sono stati effettuati interventi di manutenzione, ripristino e consolidamento alle scale in muratura. Per garantire l'accessibilità a tutti i passeggeri, nei prossimi mesi RFI provvederà a installare due ascensori in corrispondenza delle scale.