Roadhouse, inaugurati due nuovi ristoranti ad Arezzo

Gli scatti d'Affari

Roadhouse si amplia in Toscana: alla Steakhouse si affianca il locale a marchio Calavera Fresh Mex

Sono stati inaugurati i due nuovi locali della società Roadhouse, che amplia il numero di attività registrate sul territorio toscano. La nuova Steakhouse Restaurant si unisce ad un innovativo locale dedicato al mondo della cucina messicana, che prende il nome di Calavera Fresh Mex.

Roadhouse Restaurant ad Arezzo è il 169° locale della catena (il 10° in Toscana) e porterà nel capoluogo aretino tutta la qualità e la convenienza dei prodotti del marchio. Calavera invece, è alla sua seconda apertura in Toscana, pronto per trasportare anche ad Arezzo l’atmosfera divertente e il gusto deciso delle ricette messicane interpretate in chiave moderna. Per entrambi i locali sarà possibile prenotare con l’App “R World”, così da accedere ai servizi di couponing e di click & drive, oltre ad avere accesso al programma fedeltà di Roadhouse.