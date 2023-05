Salone del Risparmio: oltre 6.000 visitatori presenti all’Allianz Mico

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Salone del Risparmio: la giornata inaugurale della 13ª edizione del Salone ha realizzato numeri record di visitatori Grande successo per la giornata inaugurale della 13ª edizione del Salone del Risparmio, conclusosi il 18 maggio, che ha accolto nell'Ala Sud di Allianz MiCo operatori, professionisti, Istituzioni e, nell'ultimo giorno, anche investitori privati, giovani laureati e laureandi, studenti e cittadini. L'evento di riferimento dell'industria italiana dell'asset management ha accolto un numero elevato di visitatori: sono state, infatti, più di 6.000 le persone che hanno partecipato alle conferenze in programma, a cui si sommano le oltre 2.700 collegate in streaming sulla piattaforma digitale FR|Vision, broadcaster ufficiale del Salone del Risparmio. Un'affluenza mai così numerosa per il primo giorno di Salone. Tra i partecipanti, anche il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo, che è intervenuto nella conferenza Riforma fiscale: evoluzione o rivoluzione? Un momento atteso, durante il quale si è dibattuto dell'ambizioso progetto che entro 24 mesi si propone di riformare l'intero ordinamento tributario.