Satispay raﬀorza il legame con Milano: scelto il nuovo headquarter

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Satispay sceglie la nuova sede milanese da dove guiderà la prossima fase di crescita

Satispay ha scelto lo spazio per il nuovo headquarter da dove guiderà la prossima importante fase di crescita: è a Milano, in zona Isola, e sarà inaugurato entro il 2023. Con circa 8.500 m2 in un quartiere dinamico e strategico, Satispay rafforza il legame con la città dove negli anni si è impegnata a portare talenti e sviluppare competenze. La nuova sede rappresenta un elemento chiave per la realizzazione del progetto di Satispay di raddoppiare l'organico da 300 a 600 persone nei prossimi 18 mesi e di consolidare la crescita in Italia, accelerando allo stesso tempo l'espansione all'estero.



Alberto Dalmasso, CEO e co-fondatore di Satispay, commenta: “La scelta della nuova sede è unʼulteriore conferma del fatto che siamo qui per restare e continuare a crescere sempre più velocemente per diventare il sistema di pagamento di riferimento in Europa. Lo spazio rappresenta l'essenza di Satispay: ambiziosa, dinamica e allo stesso tempo responsabile e smart. Milano è la città che abbiamo scelto per far decollare il nostro progetto e oggi sentiamo che Milano ha scelto noi per accompagnarci nella nuova fase. Per tutto il nostro team destinato a crescere enormemente, il nuovo building 'Primo' sarà un simbolo del nostro impegno e spero che anche per la città e per i suoi tanti giovani talenti possa diventare un simbolo di futuro positivo, costruito come piace a noi”.