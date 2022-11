SEA, conclusa a Malpensa la mostra ‘NICE TO MEET YOU’

Gli scatti d'Affari

SEA, organizzato a Malpensa l’evento conclusivo della mostra digitale ‘NICE TO MEET YOU’

Si è svolto a Malpensa, nello spazio espositivo Porta di Milano, il finissage dell’innovativa mostra digitale ‘NICE TO MEET YOU’, progetto promosso da SEA, società di gestione degli scali milanesi, e curato da MEET Digital Culture Center. L’iniziativa vuole rendere omaggio alla città di Milano attraverso una rassegna firmata da Carlo Stanga, Chiara Luzzana, Streamcolors e fuse*. MEET, il primo Centro Internazionale per l’Arte e la Cultura Digitale nato a Milano con il supporto di Fondazione Cariplo, ha ideato la mostra partendo dai lavori dei quattro creativi italiani che, con l’uso di linguaggi digitali, hanno sperimentato nuove traiettorie espressive. Le loro opere si sono alternate alla Porta di Milano con cadenza trimestrale fino all’evento conclusivo.

Michaela Castelli, Presidente di SEA, Aeroporti di Milano, ha dichiarato: “Abbiamo scommesso sull’innovazione, scegliendo una forma d’arte diversa da quella tradizionale perché abbiamo voluto sorprendere le diverse culture e sensibilità che passano in aeroporto. Lo abbiamo fatto mostrando loro la nostra città, Milano, in una forma inedita e contemporanea. Sono contenta di essere qui oggi a festeggiare il successo di questa nuova tendenza artistica”.

“Questo progetto è stato per MEET un debutto perfetto per promuovere una nuova consapevolezza della dimensione creativa dell'arte digitale. L’arte digitale di cui tanto si parla oggi è stata finalmente derubricata dal capitolo della tecnologia e una rassegna come ‘Nice to MEET You’ con la sua proposta di opere site-specific realizzate dai talenti presenti nel nostro Paese, restituisce bene l’idea di un mondo dinamico, versatile nell’uso creativo dei nuovi media, in grado di trasmettere visioni e offrire esperienze empatiche ed emozionali”, ha commentato Maria Grazia Mattei, Founder e Presidente di MEET.