SEA, Malpensa: inaugurata la prima scuola in un aeroporto

SEA e Istituto Ponti di Gallarate: al via la prima scuola in un aeroporto al terminal T2 di Malpensa SEA e l'Istituto Ponti di Gallarate annunciano l'apertura della prima scuola in un aeroporto, ospitata all'interno del Terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa. L'obiettivo ultimo è garantire agli studenti un arricchimento del proprio percorso formativo, offrendo un ambiente stimolante in cui sviluppare le proprie competenze. Trovandosi nel sedime aeroportuale, i partecipanti potranno vedere, sentire e vivere questa occasione per scoprire quanto è affascinante lavorare in aeroporto. Il progetto è una chiara testimonianza di come la scuola e una grande azienda come SEA abbiano saputo dialogare per avvicinare l'esperienza del mondo del lavoro, integrando momenti di didattica con momenti di esperienza sul campo. Hanno partecipato all'inaugurazione anche Michaela Castelli, Presidente di SEA; Monica Piccirillo, Dirigente ENAC; Anna Barzaghi, Risorse Umane di SEA, insieme a Massimo Angeloni, l'attuale dirigente scolastico dell'Istituto Ponti, e al suo predecessore Giuseppe Martino, che hanno illustrato come questa collaborazione abbia dato vita al progetto "una scuola in aeroporto".