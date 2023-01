Senstation on Ice, record di spettatori: oltre 300mila presenze a Milano

Gli scatti d'Affari

Senstation on Ice, oltre 300mila visitatori per l'evento di Regione Calabria in collaborazione con Grandi Stazioni Retail

Successo mai registrato prima per Senstation On Ice. I dati di partecipazione sottolineano il valore dell’evento: in poco più di trenta giorni oltre trecentomila visi tatori , quasi un quarto della popolazione milanese. La varietà di visitatori, tra famiglie e giovani, evidenzia l’interesse per la manifestazione ma anche la voglia di tornare a stare insieme, frequentando zone cittadine spesso ritenute poco sicure e quindi evitate. Ma tra i dati positivi dell’ideazione e realizzazione dell'evento, creato con Regione Calabria in qualità di main sponsor, vanno evidenziati anche quelli relativi al recupero dei materiali utilizzati. Evitare lo spreco degli allestimenti, creando una seconda vita per le materie impiegate nella realizzazione delle strutture del villaggio, il verde e il riciclo delle plastiche, è stata in fase di progettazione il primo intento degli organizzatori. Inoltre, all’ideazione di Senstation On Ice, alla sua realizzazione e gestione hanno lavorato in maniera diretta oltre 150 persone, mentre in maniera indiretta (quindi tra aziende fornitrici di materiali e di servizi) hanno partecipato altre 150 persone, generando così, nei 30 giorni dell’evento, anche una positiva ricaduta economica sul territorio.

"È andata talmente bene che pensiamo e speriamo che il villaggio di Natale in stazione Centrale possa diventare un appuntamento fisso per la Città. Al di là dei numeri il successo più importante è stato quello di restituire a Milano una delle sue piazze più grandi ed importanti" racconta Cesare Salvini, Chief Marketing & Media Officer di Grandi Stazioni Retail.