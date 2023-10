Sisal, i piatti firmati da Simone Rugiati arrivano nei Sisal Wincity

Sisal, avviata collaborazione triennale con Simone Rugiati: dal 2 ottobre i menù del Sisal Wincity saranno supervisionati dallo chef

Prende il via la collaborazione triennale tra Sisal e lo Chef Simone Rugiati. L’esperienza nella ristorazione e nel banqueting di alto livello di Rugiati entreranno in contatto con il format innovativo dei Sisal Wincity, pensati per integrare intrattenimento, sport, cultura e ristorazione. A partire dal 2 ottobre, i menù dei Sisal Wincity di Milano, Roma, Firenze, saranno arricchiti da piatti creati ad hoc dallo chef per soddisfare i palati più esigenti, offrendo agli ospiti la possibilità di scegliere tra un ventaglio di proposte a firma Simone Rugiati. Le ricette ruoteranno su base stagionale adattandosi alla disponibilità di stagione, con attenzione alle materie prime italiane e alle diverse occasioni di consumo, da un veloce aperitivo ad un pasto completo.

“I miei piatti per Sisal Wincity saranno semplicemente buoni, dove semplicità non significa rinunciare all'apporto creativo o a qualcosa in termini di personalità e gusto del risultato finale, bensì dare al prodotto la possibilità di esprimersi al massimo delle sue potenzialità lavorandolo il meno possibile”, spiega lo chef Simone Rugiati. Le proposte di Rugiati saranno comuni ai tre ristoranti Wincity, ma sempre con un tocco di personalità al fine di rispettare e rispecchiare la territorialità.

Massimo Ingrassia, Retail Managing Director Sisal, ha dichiarato: "Ho molte aspettative sul contributo che Simone Rugiati potrà dare al progetto Food and Beverage di Sisal Wincity. La scintilla tra Sisal e Simone è scoccata quando abbiamo realizzato di avere in comune la forte spinta verso innovazione e sostenibilità. Questo ci permetterà di continuare a portare innovazione nel Retail Italiano anche nella ristorazione e non solo nell’intrattenimento. L'offerta enogastronomica è un ingrediente indispensabile per una offerta di intrattenimento che unisca al gioco leggerezza e socialità".