Sky, con Dolce & Gabbana per l’edizione limitata di Sky Glass

Sky, Dolce & Gabbana firma l’innovativa edizione limitata di Sky Glass

Dolce&Gabbana e Sky presentano un esemplare unico dipinto a mano di Sky Glass: una vera e propria opera d’arte, espressione dell’incontro tra tecnologia avanzata e amore per l’alto artigianato italiano, che dà il via a una partnership tra i due brand per la produzione di una linea esclusiva di smart TV in edizione limitata, disponibile prossimamente. La one-of-a-kind Sky Glass Carretto Siciliano è stata svelata in occasione degli eventi Alta Moda di Dolce&Gabbana, che tra il 7 e l’11 luglio scorsi hanno dato luce all’autentica bellezza della cultura, dei mestieri e del folclore di alcune delle più affascinanti località della Valle d’Itria, in Puglia. La prima speciale Sky Glass firmata Dolce&Gabbana è un 65 pollici minuziosamente decorato da un artigiano palermitano con l’inconfondibile iconografia del Carretto Siciliano.

I disegni sono fortemente ispirati ai tipici motivi geometrici e ornamenti floreali stilizzati impiegati nella tradizione pittorica della Sicilia occidentale. Trecce, scacchi, arabeschi, palmette e fiori sono caratterizzati dalle distintive tonalità che rappresentano l'essenza visiva dell’Isola: il rosso del magma dell’Etna, il blu profondo e intenso del mare, il verde degli incantevoli paesaggi costieri e il giallo caldo e avvolgente del sole di Sicilia. Una sinfonia variopinta per rendere omaggio alla magnificenza di questa splendida Isola al centro del Mar Mediterraneo: una terra singolare, nella quale il genio creativo e le mani del popolo ha saputo trasformare un umile mezzo di trasporto come il Carretto in un incredibile racconto per immagini della storia e del mito di questo luogo magico.