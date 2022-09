Sky Italia, presentata la nuova Smart TV Sky Glass

Gli scatti d'Affari

Sky Italia, al via Sky Glass, prima Smart TV certificata CarbonNeutral da Climate Impact Partners

Sky Italia presenta la prima Smart tv “Sky Glass” che si configura come la prima piattaforma ad integrare completamente i contenuti, da quelli dei principali canali nazionali in chiaro a quelli dei player globali come Netflix, Disney+, Prime Video, Dazn, oltre a quelli dell’offerta Sky. Pensata per agevolare gli utenti nella scelta dei contenuti, Sky Glass si presenta come un device tecnologicamente all’avanguardia che combina funzionalità e bellezza. Al suo interno integra una soundbar Dolby Atmos e uno schermo 4K Ultra HD Quantum Dot in grado di visualizzare oltre 1 miliardo di colori. È disponibile in 3 differenti formati, quelli più ricercati, e 5 colori e il suo design è creato per adattarsi al meglio allo stile personale di ciascuno e a ogni ambiente della casa.

Sky Glass è alla portata di tutti e può essere acquistato soltanto insieme all’abbonamento Sky “Intrattenimento Plus”, che comprende Sky TV più Netflix, anche con la comodità del pagamento in rate mensili. È, inoltre, un prodotto in linea con l’impegno di Sky per la tutela dell’ambiente, essendo la prima TV al mondo certificata CarbonNeutral da Climate Impact Partners.

Al via anche la campagna di lancio di Sky Glass che vede in qualità di brand ambassador d’eccezione, Laura Pausini, accanto ad altri quattro protagonisti che saranno presenti nello spot: Benedetta Parodi, Bruno Barbieri, Stefano Accorsi e Tommaso Paradiso.